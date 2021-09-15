Son dakika haber! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında B.M, M.K. ve M.A'yi bir miktar metemfetaminle yakaladı.

Şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettiği S.Y.T. de operasyonla yakalandı.

Hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" ile "parada sahtecilik" suçlarından 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 8 bin 320 lira para cezasının bulunduğu belirlenen şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler, serbest bırakıldı.