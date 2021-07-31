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Son dakika haber: Aydın eski Valisi Avni Coş hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Aydın eski Valisi Avni Coş hayatını kaybetti

31.07.2021 01:27
Son dakika haber: Aydın eski Valisi Avni Coş hayatını kaybetti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Aydın eski Valisi Hüseyin Avni Coş, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Aydın eski Valisi Hüseyin Avni Coş, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

2009 - 2011 yılları arasında Aydın Valisi olarak görev yapan Aydın eski Valisi Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 2017 yılı Haziran ayında yayımlanan kararname ile merkeze çekilen 62 yaşındaki Coş, Kırklareli, Adana ve Sakarya illerinde de valilik yapmıştı.

Hüseyin Avni Coş kimdir?

Hüseyin Avni Coş 1959 yılında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğdu.1976 yılında Eğirdir Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümüne geçiş yaptı ve 1981 yılında iyi derece ile mezun oldu.

1982 yılında Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı esnasında Burdur'un Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 yılında 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi. 1984 yılında Ordu ili Akkuş ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1987 yılında Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1988 yılında İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdikten sonra bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. 1989 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinin kaymakamlığına atandı. 1991 yılında Diyarbakır'a Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcılığına atandı. 1995 yılında İçişleri Bakanlığı APK Kurulu ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Güvenlik ve yönetim konularında çeşitli kurs ve seminerlere katıldı. 30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atandı. 1 Mayıs 2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin hasarlarının süratle onarılması ve özellikle kış mevsimi gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları nedeniyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince "Yılın Valisi" olarak seçildi. 1 Aralık 2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Valiliğine, 30 Aralık 2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırklareli Valiliğine, 11 Haziran 2009 tarih ve 2009/15064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atandı, bu görevinden sonra da 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atanmış ve 5 Eylül 2011 tarihinde göreve başlamıştır. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanmıştır ve 9 Haziran 2014 tarihinde bu görevine başlamıştır. Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanmıştır. - AYDIN

Son dakika haber: Aydın eski Valisi Avni Coş hayatını kaybetti

Hüseyin Avni Coş, Kalp Krizi, İstanbul, Aydın, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Aydın eski Valisi Avni Coş hayatını kaybetti - Son Dakika


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