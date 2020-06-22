Son dakika haber: Aydın Tabip Odası; "Savunma Yürüyüşü'nü destekliyoruz - Son Dakika

Aydın Tabip Odası, 'Çoklu Baro' ve 'Nispi temsil' içerikli yasal düzenlemelere karşılık Baro Başkanlarının Ankara'ya düzenlediği yürüyüşe destek verdi.



Aydın Tabip Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nasıl ki sağlık herkesin hakkı ve korunması gereken temel bir hizmet ise adalet ve savunma hakkı da aynı biçimde korunması ve geliştirilmesi gereken en temel haklardandır. İşsizlikte, hayat pahalılığında saklanamayan gerçeklere ve Kovid-19 pandemisi vaka sayılarındaki artışa rağmen hükümetin Meslek Birlikleri yasalarına müdahaleyi gündeme taşıma ısrarı manidardır. Meslek mensuplarının ve ülkemizin ihtiyacını yansıtmayan "Çoklu Baro" ve "Nispi temsil" içerikli yasal düzenleme girişimlerine yönelik "Savunma Yürüyor!" temasıyla ülkemizin 41 ilinden Ankara'ya doğru yola çıkan Baro Başkanlarının yürüyüşünü destekliyoruz" denildi. - AYDIN