AYDIN ve Konya'da polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eserle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, bir süredir sürdürdüğü takibin ardından bugün Aydın ile ilçeleri Kuyucak, Buharkent ile Konya'daki önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda tarihi eser aramak için kullanılan 4 dedektör, ruhsatsız 1 av tüfeği ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen toplam 342 adet gümüş ve bronz sikke, 167 obje, 1 madalyon ve 1 vazo ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.K., D.G., F.Ö., Y.U. ve A.A. gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.