Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceren E. kontrolündeki 34 AU 4850 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ceren E. yaralandı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yaralıyı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN