Son dakika haber! Aydınlı genç, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Aydınlı genç, evinde ölü bulundu

10.10.2022 10:57
Son dakika haber! Aydınlı genç, evinde ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan epilepsi hastası 31 yaşındaki Mehmet Akbay evinde ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan epilepsi hastası 31 yaşındaki Mehmet Akbay evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1639 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşayan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Mehmet Akbay, sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu. Talihsiz gencin hayatını kaybettiğini gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç yaşta hayatını kaybeden talihsiz gencin yakınları yasa boğulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Mehmet Akbay, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Aydınlı genç, evinde ölü bulundu - Son Dakika

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