Son dakika haber: Aydınlı işadamı Bilal Sabuncu hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydınlı işadamı ve sabuncuların duayeni olarak tanınan Bilal Sabuncu, hayatını kaybetti. Hayatı boyunca önemli projelere imza atan ve birçok kişiye iş ve ekmek kapısı olan 3 çocuk babası 87 yaşındaki Bilal Sabuncu'nun cenazesinin ikindi namazına müteakip Aydın Bey Camii'nden kaldırılacağı belirtildi.

Girit eşrafından Kahveci Bilal Ağa torunu Mehmet Sabuncu'nun oğlu, Bilal Sabuncu kendi adı ile kurulan Anonim Şirket'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Sabuncu tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi.

AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu'nun ve önceki dönem AK Parti yöneticilerinden Haluk Sabuncu ile Belediye Meclis üyelerinden Ali Sabuncu'nun babası Bilal Sabuncu hayırseverliği ve Aydın ili kültür faaliyetlerine katkılarıyla da biliniyordu. - AYDIN