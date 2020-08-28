Son dakika haber: Aydos Ormanı'nda itfaiyecilere ateş açan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri... Gamze ŞİMŞEK-İlkay DİKİCİ/ İstanbul DHA Kartal Aydos Ormanı'nda çaldıkları bakır kabloları plastik kabuğundan ayırmak için ormanlık alanda yakan hırsızlar, kabloları söndürmeye gelen itfaiye ekibinin üzerine pompalı tüfekle ateş açmış, saçmaların isabet ettiği bir itfaiye eri karnından yaralanmıştı.
Gamze ŞİMŞEK-İlkay DİKİCİ/ İstanbul DHA Kartal Aydos Ormanı'nda çaldıkları bakır kabloları plastik kabuğundan ayırmak için ormanlık alanda yakan hırsızlar, kabloları söndürmeye gelen itfaiye ekibinin üzerine pompalı tüfekle ateş açmış, saçmaların isabet ettiği bir itfaiye eri karnından yaralanmıştı. Gözaltına alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Olay geçtiğimiz günlerde Kartal Yakacık Mevkii, Aydos Ormanları içinde meydana geldi. İddiaya göre üç şüpheli çaldıkları bakır kabloları plastik kabuğundan ayırmak için ormanlık alana getirip yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler ormana sıçramadan söndürmek istedi. Alevlere müdahale etmek için hazırlık yaptıkları sırada kendilerine doğru iki el ateş edildi. Pompalı av tüfeği ile açılan ateş sonucu itfaiye onbaşı Yasin Öztürk karnından yaralandı. Ormanlık alanın dışına park ettikleri araçları ile olay yerinden uzaklaşan hırsızlar Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheliler polis tarafından alınan ifadelerinde ormanda rasgele pompalı tüfekle ateş ettiklerini, yaralanan İtfaiye erinden haberleri olmadıklarını söyledi. Şüpheliler Muhammet Fatih Ç, Ozan K, Mahsun Doğukan Ç, bugün Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğinden çıkartılarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. 3 şüphelinin de hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
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