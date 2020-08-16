Son dakika haber: AYDOS ORMANI'NDA PİKNİKÇİLERE YÖNELİK HAVADAN DENETİMLER
Son dakika haberi: Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Aydos Ormanı'nda ateş yakarak piknik yapanlara yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Aydos Ormanı'nda ateş yakarak piknik yapanlara yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da, Sikorsky polis helikopteriyle denetimeleri havadan koordine etti. Denetimlerde İnsansız Hava Aracı (İHA) drone ile ormanın içerisinde mangal yakılıp yakılmadığı kontrol edilirken, vatandaşlar bu yönde uyarıldı.Orman yangınlarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması" yönünde genelge gönderdi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Sikorsky polis helikopteriyle koordine ettiği Aydos Ormanı'nda denetimler gerçekletiridi. Denetimlerde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı (İHA) drone ile Aydos Ormanı'nda pkinik için ateş yakılıp yakılmadığı kontrol edildi. Ormandaki vatandaşlara ateş yakmamaları uyarısında bulunuldu. Denetimlerin ormanlık alanlarda düzenli olarak yapılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 17:52
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: AYDOS ORMANI'NDA PİKNİKÇİLERE YÖNELİK HAVADAN DENETİMLER - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Moto GP'de yaşanan kazada efsane pilot Valentino Rossi, ölümden döndü Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Manchester United'in eski futbolcusu Welbeck Beşiktaş'a önerildi Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor