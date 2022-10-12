Ayı barınağında yangın - Son Dakika
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Ayı barınağında yangın

12.10.2022 15:14

Ayı barınağında yangın Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Ayı barınağında yangın

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çıkan yangın, korku ve paniğe sebep oldu. Bir anda yükselen alevleri gören vatandaşlar zaman kaybetmeden itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Türkiye'ye kaçak getirilen ya da doğal ortamlarında yaralı ve bakıma muhtaç bulunan yaban hayvanları rehabilite ediliyor. Bunun yanı sıra, 65'i yetişkin, 8'i yavru 73 ayının yanı sıra birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: İHA

Karacabey, Bursa, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayı barınağında yangın - Son Dakika

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