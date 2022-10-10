Son dakika haber... Aylık 5 bin liralık ürünü çalınan işletmeci, gözünü kameralardan ayırmıyor

Aylık 5 bin liralık ürünü çalınan işletmeci, gözünü kameralardan ayırmıyor

Kozmetik dükkanında yaşanan hırsızlık anları kamerada

Günde iki defa dükkanına hırsızlık olan Erkan Yıldırım:

"Aynı hırsızı 2-3 defa yakaladığımızda oluyor"

"Yakaladığımda Türkçe bilmiyor ama polisi çağıracağımız Türkçe konuşuyor"

"Hırsızlık görüntülerinden telefonumuzda albüm yaptım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kozmetik dükkanı işleten Erkan Yıldırım'ın işletmesinden her ay en az 5 bin liralık ürünü çalındığı için gününün büyük bir bölümünü güvenlik kamerası takip ederek geçiriyor. Hırsızlardan bezen Yıldırım, "Aynı hırsızı 2-3 defa yakaladığımızda oluyor" dedi.

Eskişehir'de bir kozmetik dükkanında her ay ortalama 5 bin liralık ürünün çalınması işletme sahibi Erkan Yıldırım'ı, isyan ettirdi. Hırsızlık olaylarından bıkan Yıldırım, dükkanını bir dedektif gibi sürekli güvenlik kameralarından takip ediyor. Günde birçok kez hırsızlık girişimini kameralardan izleyen işletmeci, yakalayabildiği şahısları kasada ya ürünlerini ya da ürünlerin ücretlerini alıyor. Buna rağmen çoğu kez dükkanında hırsızlık olayı yaşanan Erkan Yıldırım, aylık çalınan ürünlerinin toplam maliyeti ortalama 5 bin lirayı buluyor. Günü güvenlik kamera izlemekle geçen işletmeci neredeyse her gün yaşanan hırsızlıklardan deyim yerindeyse illallah ediyor.

"Aynı hırsızı 2-3 defa yakaladığımızda oluyor."

Yaşanan hırsızlıkları anlatan işletme sahibi Erkan Yıldırım, olayların son zamanlarda arttığını, hatta günde iki kez bile dükkanından ürün çalındığını iddia etti. Genellikle 18 yaş altı veya yabancı şahıslar tarafından dükkanından ürün çalığını belirten Yıldırım, "Son zamanlarda maliyetlerinden artmasından mıdır nedir bilmiyorum ama hırsızlık olayları çok arttı. Burada müşterilerle ilgilenmek yerine kamera takibindeyiz. Hırsızlıkları genellikle 18 yaş altı gençlerimizde fazla. Bunların yanı sıra yabancı uyruklu insanlara da çok fazla rastlıyorum. Çok fazla çekiyoruz hırsızlık olaylarından. Özellikle son 4-5 ayda çok fazla. Tabi biz yakalayabildiklerimiz yakalıyoruz ama yakalayamadığımızda çok fazla oluyor. Zaten gün boyunca kamera başında takip etmeye çalışıyoruz. Gün boyunca birkaç tane yakaladığımız oluyor. Tabi bunlar yakalayabildiklerimiz. Aynı hırsızı 2-3 defa yakaladığımızda oluyor. Hırsızlık görüntülerinden telefonumda albüm yaptım. 18 yaş grubu altındakiler ihtiyacı olmayan ürünleri çalmaya çalışıyorlar. Yabancı uyruklular ise daha önce bir keşif yapıyor daha sonra ihtiyacı olan ürünleri çalmaya çalışıyorlar, onlar daha profesyonel oluyor" dedi.

"Biz bile toptan olarak tek seferde o kadar satamıyoruz"

Hırsızların pişkinliklerine de dikkat çeken Erkan Yıldırım, yakalanan hırsızların önce durumu inkar ettiğini ardından ise kendisini tehdit ettiğini şöyle ifade etti;

"Yakın zamanda yüz maskesini desteyle çalan bir şahıs vardı ona çok şaşırmıştım. Yani bir iki tane de değil, biz bile toptan olarak tek seferde o kadar satamıyoruz. Polisi çağıracağımızı söyleyeceğimizde ya ürünü ya da ücreti atıp kaçıyorlar. Kamera kaydını gösterdiğimizde ürünü başka mağazadan aldığını söylüyor. Ürünü ya da ücreti aldığımızda illa ki küfür ediyorlar. Yine geçen sefer yabancı uyruklu şahıslar bardağı taşıran son damla oldu. Dükkanımdan maliyeti 700 liraya yakın bir dizi ürün çaldıktan sonra yakaladığımda Türkçe bilmiyor ama polisi çağıracağımız söylediğimizde de 'Benim senin malına ihtiyacım mı var, malının parasını vereyim' ya da tehdit ediyorlar."