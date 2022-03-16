Son dakika haber! AYM, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığını kaldıran TBMM kararının iptal istemini 22 Mart'ta görüşecek - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi (AYM), Diyarbakır Milletvekili HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararının iptali istemini, 22 Mart'ta görüşecek.

PKK'lı teröristle fotoğraflarının basına yansımasının ardından hakkındaki iki ayrı soruşturma doğrultusunda 1 Mart'ta TBMM Genel Kurulunda dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

AYM, TBMM kararlarına karşı iptal istemiyle yapılan başvuruları 22 Mart'ta Genel Kurul'da görüşerek, karara bağlayacak.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TBMM Genel Kurulunda, iki ayrı kararla yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından HDP'li Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.