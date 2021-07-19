Son dakika haber... AYNI AİLEDEN 5 KİŞİNİN BOĞULDUĞU BARAJ GÖLÜNE İNEN YOL KAPATILDI - Son Dakika

AMASYA'nın Suluova ilçesinde Derinöz Barajı'na düşen Levent Cenik'i (3) kurtarmak için suya girdikten sonra kaybolan ve cansız bedenleri bulunan ablası Havvanur (9), babaanne Sultan (50), oğlu Emrullah Cenik (19) ve kızı Elif Semiz'in (28) otopsi işlemleri sürüyor. Aynı aileden 5 kişinin öldüğü baraj gölüne inen yol ise toprak dökülerek kapatıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında ilçedeki Derinöz Baraj Gölü'nde meydana geldi. Böraj gölü kıyısına gelen ailenin küçük çocuğu Levent Cenik, suya düştü. Levent Cenik'in suda çırpındığını gören aile fertlerinden ablası Havvanur Cenik ile babaanne Sultan Cenik, oğlu Emrullah Cenik ve kızı Elif Semiz de art arda suya girdi. Suda 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Dalgıç ekiplerin çalışması sonucu önce aile fertlerinden 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Dalgıçların sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 3 kişinin daha cansız bedeni baraj gölünden çıkarıldı. Bu sırada olayı haber alınca bölgeye gelen yakınları, cenazelerin sudan çıkarılması sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Hayatını kaybedenlerin otopsilerinin ise Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapıldığı ve cenazelerinin memleketleri olan Suluova ilçesi Saraydüzü Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

SON ANLARI KAMERADA

Baraj Gölü'nde hayatını kaybeden Emrullah Çenik'in ise serinlemek için ayaklarını suya soktuğu anları sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

BARAJ GÖLÜNE İNEN YOL KAPATILDI

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü baraj gölüne inen yol, toprak dökülerek kapatıldı. Göl kıyısına araçlarla iniş engellenmiş oldu.