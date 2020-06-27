Son dakika haber: Aynı aileden 5 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili, noterde işlem yaparken yakalandı - Son Dakika

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili, noterde işlem yaparken yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaklaşık 4 yıl önce düzenlenen ve aynı aileden 5 kişinin ölümüne, 9 polisin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili terörist, noterde işlem yaptığı sırada yakalandı.

Diyarbakır'da 10 Ağustos 2016'da Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerinde bulunan On Gözlü Köprü civarında polis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, olayda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmiş, 9 polis de yaralanmıştı. Olayla ilgi ilişkili ve irtibatlı olduğu değerlendirilen teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı. 3 ay önce düzenlenen operasyonla yakalanamayan Mehmet Eliaçık isimli terörist, 22 Haziran 2020'de Diyarbakır 3. Noterde işlem yaparken yakalandı.

Yakalanan terörist Mehmet Eliaçık, bugün sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.