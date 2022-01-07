Son dakika haber! Aynı sağlık sorununu yaşayan kız kardeşlerden biri öldü, ikisi hayata tutundu (2) - Son Dakika

'2 BALONCUK ALINDI, 34 DİKİŞİM VAR'

Ablası Ayşe Dağıstan'ın yanında refakatçi olarak kalırken, tesadüfen beyninde iki farklı baloncuk tespit edilen 3 çocuk annesi Gülizar Dağıstan (55) yaşadıklarını anlattı. Şu an kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Dağıstan, "Doktor bey, daha önce kız kardeşimin vefat ettiğini duyunca 'Sizin de tetkik yaptırmanız gerekir' dedi. 'Benim başım bile ağrımıyor' dedim ve istemedim. Tetkik yaptırmam için ısrar etti. 1 ay önce tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmıştım. Belki sigortam olmasaydı cebimden para verip tetkik yaptırmazdım. Büyük tesadüf oldu. Evren hocamın dikkati sayesinde fark edildi. Benekler gördü ve detaylı film istedi. Daha sonra Evren bey, 'Nur topu gibi baloncuğunuz var' dedi. Ameliyata güvenerek girdim. Ablamın ardından ikinci ameliyatı ustalık eseri gibi oldu. 1 hafta önce ameliyatımı oldum. 34 dikişim var, 2 baloncuk aldı. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,