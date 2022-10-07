Olay, 3 Ekim sabahı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta meydana geldi. Naci Türk, iddiaya göre, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Türk, evden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yaralı Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi 'ne götürdü ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk yapıldı. 2 çocuk annesi Türk'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Ünye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Ayrı yaşadığı Canan'ı 6 yerinden bıçaklayan eşi, operasyonla yakalandı - Son Dakika

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