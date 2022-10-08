Son dakika haber! Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan koca, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 Ekim tarihinde ayrı yaşadığı eşi Canan T.'yi (36) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamasının ardından kayıplara karışan Naci T. (38), emniyetin ve jandarmanın düzenlediği titiz operasyon sonucu yakalandı. Dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüyle ilgili de aranan Naci T., adliyeye sevk edilmesi sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama suçundan tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gönderildi.

"Cahillik yaptım"

Naci T. emniyetteki ifadesinde, "Eşimle benim arama akrabaların girmesinin ardından eşimle aram bozuldu. Sonra eşimle boşanma durumuna geldik. Beni uyuşturucu tedavisine göndereceklerdi. Deli raporu alıp çocukları üzerimden alacaklardı. Bu nedenlerle öfkelendim. Olay günü alkollüydüm. İskeleyle eşimin 1'inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım" dedi. - ORDU