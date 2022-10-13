Son dakika haber: Ayşe Altuntaş cinayeti davasındaki hüküm, "tasarlama" unsuru oluşmadığı gerekçesiyle bozuldu - Son Dakika
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Son dakika haber: Ayşe Altuntaş cinayeti davasındaki hüküm, "tasarlama" unsuru oluşmadığı gerekçesiyle bozuldu

13.10.2022 11:00
Son dakika haber: Ayşe Altuntaş cinayeti davasındaki hüküm, "tasarlama" unsuru oluşmadığı gerekçesiyle bozuldu

Son dakika haber... Kuzeni Ayşe Altuntaş'ı silahla öldürdükten sonra kazdığı çukura gömdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Taşdelen dosyasını inceleyen Yargıtay, sanığın cinayete ne zaman karar verdiği tespit edilemediğinden "tasarlama" unsurunun oluşmadığını değerlendirerek hükmü bozdu.

Kuzeni Ayşe Altuntaş'ı silahla öldürdükten sonra kazdığı çukura gömdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Taşdelen dosyasını inceleyen Yargıtay, sanığın cinayete ne zaman karar verdiği tespit edilemediğinden "tasarlama" unsurunun oluşmadığını değerlendirerek hükmü bozdu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara karşı sanık ile müdahil tarafın yaptığı temyiz başvurularına dair incelemesini tamamladı.

Daire kararında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, yerel mahkemenin kararına yönelik istinaf başvurularını reddettiği kaydedildi.

Bir olayda "tasarlama"nın oluşması için bir kimseye karşı koşulsuz olarak suç işleme kararının verilmesi, karar ile fiilin icrası arasında makul bir sürenin geçmesi, bu süre içinde sebat ve ısrar gösterilerek karardan dönülmemesi gerektiği vurgulanan Daire kararında, dava konusu olayda sanığın öldürme kararını verdiği ilk anın tespit edilemediği belirtildi.

Kararda, bu nedenle tasarlamanın oluşmadığı, yerel mahkemenin hüküm kurarken delillerin tahlili ve takdirinde hataya düşerek "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ceza verdiği bildirildi.

Sanık avukatının temyiz başvurusunu kabul eden Daire, kararın bozulmasına ve dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Bozma kararı üzerine sanık Mehmet Taşdelen, dosyanın yeniden gönderildiği İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Kasım'da tekrar hakim karşısına çıkacak.

Davanın geçmişi

Sultangazi'de 18 Temmuz 2019'da saat 05.30 sıralarında kızının evinden çıkarken görüntüsü kameralara yansıyan Ayşe Altuntaş'tan o günden sonra haber alınamamıştı.

Müge Anlı'nın televizyon programına katılan Altuntaş'ın kuzeni Mehmet Taşdelen, bu kişiyle sevgili olduklarını belirtmiş ve çelişkili açıklamalarda bulunmuştu. Şüpheleri üzerine çeken Taşdelen gözaltına alınmış ve emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti. Taşdelen savunmasında silahın, Altuntaş'ın elinden almaya çalışırken ateş aldığını öne sürmüştü.

Olaya ilişkin hakkında İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Taşdelen, tutuklu olarak yargılanmıştı.

Son savunması sorulan sanık Taşdelen, Altuntaş'ı öldürmediğini öne sürerek, "Yapmadığım bir suçtan dolayı yargılanıyorum. Köyün çobanı ve muhtarı da dinlensin. Onlar benim 4-5 yıldır oraya gittiğimi biliyorlar. Suçsuzum, beraatimi istiyorum. Yapmadığım bir suç dolayısıyla karşınızda bulunmaktan utanıyorum. Çok pişmanım. Tek şahidim Allah, sonra sizsiniz. Vereceğiniz cezaya razıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Davayı 8 Eylül 2021'de karara bağlayan mahkeme heyeti, Taşdelen'i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan heyet, cezayı müebbet hapse indirmişti.

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Kaynak: AA

Ceza Dairesi, İstanbul, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ayşe Altuntaş cinayeti davasındaki hüküm, 'tasarlama' unsuru oluşmadığı gerekçesiyle bozuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ayşe Altuntaş cinayeti davasındaki hüküm, "tasarlama" unsuru oluşmadığı gerekçesiyle bozuldu - Son Dakika
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