Son dakika haber! Ayvalık'ta belediyeden bayram temizliği - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı. Kent içinde dip bucak temizlik gerçekleştirildi. Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi, camiler dezenfekte edildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Hem Ayvalık'ta yaşayan hemşehrilerimiz hem de tatilini geçirmek için Ayvalık'ı seçen konuklarımızın bayramı ağız tadıyla geçirmeleri için her türle önlemi aldık, bayram da zabıta ekiplerimiz kontrollerini sürdürmeye devam edecek" dedi.

Ayvalık Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi parklar, caddeler ve ara sokaklarda kapsamlı bir temizliğe başladı. Rutin bakım ve temizlik çalışmalarını bayram dolayısıyla yoğunlaştıran Park Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içinde yer alan parklarda bakım ve onarım çalışması yaparken, cadde ve sokaklar da dip bucak temizlenerek bayrama hazır duruma getirildi. Vatandaşların ve tatil için gelenlerin daha temiz bir çevrede bayram geçirmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri de yıkandı.

Bayrama hazırlık amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent içindeki parklarda yabani ve kuru ot temizliği yaptı. Kırılan ağaç dalları toplanarak görsel kirliliğe neden olan görüntüler de ortadan kaldırıldı. Çocuk oyun parkları ve spor aletlerinin de kontrolden geçtiği çalışmalarda, bozuk veya kırık oyun ve spor aletlerinin bakımları yapıldı. Hummalı bir çalışma sergileyen ekipler, 7'den 70'e tüm Ayvalıkların faydalandığı park ve yeşil alanları bayram öncesi daha temiz ve güvenli hale getirdi.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bayram öncesi etkin bir çalışma ortaya koydu. Çöp toplama aracıyla çeşitli mahallelerde çalışma gerçekleştirilirken süpürge aracıyla da sokaklara girilerek detaylı bir temizlik yapıldı. Ayvalıkların ve tatil için gelen konukların daha temiz bir çevrede bayram geçirmesi için titiz bir çalışma yürüten ekipler, yol kenarlarına veya boş arazilere atılan moloz ve atık ev eşyalarını da topladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, her zaman yapılan rutin çalışmaların bayram nedeniyle daha sıklaştığını bayramda da vatandaşın hizmetinde olacaklarını söyledi. - BALIKESİR