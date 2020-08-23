Ayvalık'ta çöplük yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 4 gün önce başlayan çöplük yangını itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürülürken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yeniden alevleniyor. İtfaiye ekipleri; 4 gündür alevlenip, söndürülen yangının çöplük bölgesinin hemen yanında bulunan ormanlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.

Alınan bilgiye göre; atıklarının toprağa gömülmesi gereken bir kimyasal maddenin gelişigüzel çöplük alana dökülmesinden kaynaklanan yangına şimdiye kadar 8 arasöz ve onlarca personel ile gece-gündüz müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Her yaz mevsiminde sık sık yaşanılan bu yangınların, 4 yıl önce çöplük bölgesinin etrafındaki ormanlık alana sıçraması sonucunda onlarca hektar ağaçlık alanın küle döndüğü bildirilirken, aynı durumun yaşanmaması için ekiplerin insanüstü bir çabayla mücadele vermesi ise vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.