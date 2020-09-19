Ayvalık'ta orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir Ayvalık ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası mevkiinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Ayvalık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkıbey Yarımadası mevkii ormanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler, arazözler, iş makineleri ile müdahale devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, çevredeki evler tahliye edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.