Son dakika haber... Ayvalık'ta orman yangını - Son Dakika

Son dakika haber... Ayvalık'ta orman yangını

Gelen son dakika haberlerine göre BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını çıktı.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler, arazözler, iş makineleri ile müdahale devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, çevredeki evler tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. - BALIKESİR

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