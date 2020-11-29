Son dakika haber... Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.O'nun üzerinde ve evinde yaptıkları aramalarda hassas terazi ve yüklü miktarda uyuşturucu buldu.
T.Ç. ve A.B'nin bulunduğu kiralık otomobili takibe alan ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından durdurdukları araçta yaptıkları aramalarda satışa hazır uyuşturucu ele geçildi.
Gözaltına alınan M.O, T.Ç. ve A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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