Son dakika haberi... Ayvalık'ta vatandaşlar orman yangınları konusunda uyarılıyorlar - Son Dakika

Ayvalık'ta vatandaşlar orman yangınları konusunda uyarılıyorlar

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; valilik tarafından ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler de ormanlık alanlarda sıkı önlemler aldı. Ormanlık alanların geçtiği yollarda kontrollerini sıklaştıran polis ve jandarma ekipleri, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyarıyor.

Vatandaşları herhangi bir duman veya yangın gördüklerinde görevlilere bildirmeleri konusunda uyaran ekipler, böyle bir durumda 112 Acil Çağrı hattının aranmasını istedi. Ekipler, vatandaşlardan ormanlık alandan uzak durulması yönünde de ikazlarını sürdürdü.

Ayvalık Belediyesi'nin sık sık ses yayın sistemleri ve hoparlörlerden de vatandaşlara orman yangını konusunda dikkatli olmaları için uyarılarını ardı ardına yapmaktan geri kalmıyor.

Polis ve jandarmanın ormanlık alanlarda yaptıkları sıkı denetimler konusunda muhabirimize açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Havva Taylan, güvenlik güçlerine böyle bir denetimleri gerçekleştirdikleri için teşekkür ederek, "Ben Ayvalık'taki Orman Şefliği'nin de bu yönde çok iyi çalıştığına inanıyorum. Özellikle Orman Bölge Şefi Deniz Meltem'in bu yöndeki gayretleri asla göz ardı edilemez. Ama elinde yeterli ekip yok. Ayvalık için ormana daha büyük katkılar olması lazım. Biz Ayvalıklı çevreciler olarak vali beyden de ilçemize bir deniz itfaiyesi talebinde bulunmuştuk. Sözü var bize. Deniz itfaiyesini de bir an önce istiyoruz." dedi.

Denetimler konusunda görüşlerini aktaran Mevce Dilara Toprak da, "Şimdi yolda gelirken bir arkadaşımla telefonla görüşüyordum. O bana Balıkesir genelinde ormanlık alanlara vatandaşların girilmesinin yasaklandığını söyledi. Tamda bu sırada ekipleri gördüm. İnanın bu uygulama beni çok mutlu etti. Allah hepimizi, gerçekten ülkemizin başındaki bu felaketlerden korusun. Çevre il ve ilçelerdeki yangınlar nedeniyle çok üzgünüz ve adeta içimiz yanıyor" şeklinde konuştu.

Ormanlık alanda denetimlere takılan bir iş makinesi sürücüsü İsmail Esen ise, "Güvenlik güçlerimiz bu uygulamalarla en iyisini yapıyorlar. Çünkü ülkemizde yangınlar aldı başını gidiyor. Bu yüzden de bu uygulamayı çok yerinde buldum. Ama Ayvalık Belediyesi'nin de ormanlık alanlarda bulunan kırılmış şişe ve cam parçalarını bir an önce temizlemesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

17 yaşındaki Maya Çınar isimli bir genç kız da, ormanları çok sevdiğini ve geçen yıl çıkan orman yangınında da pek çok vatandaş gibi kendisinin de yüreğinin adeta yandığını belirterek, "Şu anda da ülkemizin pek çok yeri yanıyor. Sabah da annem ile bunu konuşmuştuk. Bu yüzden de şu anda Ayvalık'taki ormanlık alanlarda güvenlik güçlerimizin almış oldu bu sıkı önlemleri çok yerinde buluyor ve kendilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.