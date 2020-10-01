Ayvalıklı kadınlar Hollandalı firma için kazak örüyor - BALIKESİR - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki kadınlar, Hollandalı bir firma için kazak örüyor.

Ayvalık Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri dahilinde kentteki kadınlar kazak örüyor.

Üretime katkı sağlayan kadınlar, para kazanarak aynı zamanda ailelerine de katkı sağlıyor.

Kadınların ellerinde dokudukları kazaklar Hollandalı bir firmaya satılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadınların ördüğü kazakların Hollanda'ya satılmasıyla aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Ergin, kadınların üretim yaptıkları için çok mutlu olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin aydınlanma sürecinde her zaman kadın, erkeğin arkasında değil, yanında olacak. Kadınların eğitimine ve istihdamına önem veren toplumlar daha hızlı gelişip kalkınıyor. Bu eğitimlerde kadınlar kendilerini geliştirmenin ve yeni bilgilerle donanmanın önemini kavrıyor. İlçedeki tüm kadınların bu eğitimlerden yararlanmasını sağlayacağız. Kadın kimliği güçlü olursa, toplumun da sağlıklı ve güçlü olacağına inanıyoruz."