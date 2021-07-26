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Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı - Son Dakika

Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı

26.07.2021 13:24
Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı, System.String[]

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, daha önce Nur Sultan Büyükelçisi görevini yürüten Memmedov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi oldu.

Aliyev, bir diğer kararname ile 2017'de Ankara Büyükelçisi atadığı Hazar İbrahim'i merkeze aldı.

İlham Aliyev, Azerbaycan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı - Son Dakika


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