Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan Ordusu şu anda düşmanın askeri mevzilerine ateş ediyor ve bu saldırılar sonucunda düşmanın birçok askeri teçhizatı imha edildi. Bu, Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür" dedi.

Ermenistan askerleri tarafından sabah saatlerinde Azerbaycan'a yapılan saldırı sonucunda şiddetli çatışmalar başladı. Azerbaycan askeri birlikleri saldırıları sonlandırmak üzere Ermenistan mevzilerine karşı saldırı düzenledi. Saldırı sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka hitap ederek Ermenistan'ın saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu sabah, ağır toplar da dahil olmak üzere çeşitli silahlar kullanılarak yerleşim birimlerimize ve çeşitli yönlerden askeri konumlarımıza ateş edildi. Düşman ateşi sonucu sivil halk ve askerlerimiz arasında zayiat var, yaralılar var. Şehitlerimize Allah rahmet etsin. Kanları yerde kalmayacak. Azerbaycan Ordusu şu anda düşmanın askeri mevzilerine ateş ediyor ve bu saldırılar sonucunda düşmanın birçok askeri teçhizatı imha edildi. Bu, Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür" dedi.

Son zamanlarda Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik askeri provokasyonları düzenli hale geldiğini vurgulayan Aliyev, "Temmuz ayında Ermenistan-Azerbaycan sınırında Tovuz yönüne doğru topçu ateşi sonucu askerimiz ve bir sivil hayatını kaybetti. Topçu ateşi dahil ilk ateşin Ermenistan tarafından açıldığı ve ilk ölenlerin Azerbaycanlı pilotlar olduğu bir sır değil. Azerbaycan düşmana iyi bir cevap verdi ve bir millim bile ilerleyemediler. Düşman durduruldu, ülkemizin toprak bütünlüğü korundu. Ezici darbeler neticesinde Ermeni tarafı acı bir yenilgiye razı olmak zorunda kaldı. Bunu söyledim, tekrar söylemek istiyorum, eğer isteseydik, Ermenistan topraklarında askeri savaşlar yapabilirdik. Ancak Ermenistan'da askeri hedefimiz yok ve bu durumda ateşkes birkaç gün sonra sona erdi" diye konuştu.

Saldırının diğer sebebinin Ermenistan'ın iç problemlerini Ermeni halkının gözünden uzaklaştırmak olduğunu ifade eden Aliyev, "Diğer bir neden ise, Ermenistan'daki çok ciddi sosyal ve ekonomik sorunlardan halkı uzaklaştırmak ve Azerbaycan'ın düşman imajını oluşturmaktır. Diğer bir neden de Ermenistan'ın müzakere sürecini bozmak için elinden gelen her şeyi yapması ve başardığını söyleyebilirim. Ermenistan'ın ikiyüzlü, yapıcı olmayan ve yanlış politikasının bir sonucu olarak görüşmeler fiilen durmuş ve bir sonraki provokasyon bu hedeflere yöneliktir" ifadelerini kullandı. - BAKÜ