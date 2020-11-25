Son dakika haber! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, "Zafer sadece Ermenistan'a karşı kazanılan bir zafer değil, biz Ermeni faşizmini...

Son dakika politika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, "Zafer sadece Ermenistan'a karşı kazanılan bir zafer değil, biz Ermeni faşizmini yok ettik" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, "Zafer sadece Ermenistan'a karşı kazanılan bir zafer değil, biz Ermeni faşizmini yok ettik" dedi. - BAKÜ

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