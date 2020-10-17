Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi. - Son Dakika

Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi.

17.10.2020 03:11
Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi., System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi.

fuat oktay, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi. - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Türk istihbaratı, Birleşik Arap Emirlikleri ajanını yakaladı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı "Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına Türkiye'den sert tepki: Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına Türkiye'den sert tepki: Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak         
01:32
Juventus, PSG'li Kylian Mbappe için 395 milyon euro ödemeye hazır Juventus, PSG'li Kylian Mbappe için 395 milyon euro ödemeye hazır         
22:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik         
20:20
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 03:19:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei