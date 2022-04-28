Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın - Son Dakika
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Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın

28.04.2022 19:48

- Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın Azerbaycan'ın Sumgayıt kentindeki bir fabrikada yangın çıktı.

- Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın

BAKÜ - Azerbaycan'ın Sumgayıt kentindeki bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Azerbaycan'ın Sumgayıt kentinin Hacı Zeynalabdin kasabasında bulunan sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipler derhal yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi. Bakanlık yangına, 2 helikopter, 1 itfaiye treni ve çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, yangını kontrol alma çabalarının devam ettiği kaydedildi.

Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangında can kaybı ve yaralanan bildirilmedi.

Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın
Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın
Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın
Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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