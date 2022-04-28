Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın - Son Dakika

Kendisine "Soyadı garip olan şahıs" diyen Erdoğan'a Özgür Özel'den jet yanıt

Yıllar önce Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanmıştı! İşte yarışmacının son hali

- Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın

BAKÜ - Azerbaycan'ın Sumgayıt kentindeki bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Azerbaycan'ın Sumgayıt kentinin Hacı Zeynalabdin kasabasında bulunan sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipler derhal yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi. Bakanlık yangına, 2 helikopter, 1 itfaiye treni ve çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, yangını kontrol alma çabalarının devam ettiği kaydedildi.

Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangında can kaybı ve yaralanan bildirilmedi.