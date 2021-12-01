Son dakika! Azerbaycan'da helikopter kazasında şehit olan 14 asker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

- Azerbaycan'da helikopter kazasında şehit olan 14 asker son yolculuğuna uğurlandı

BAKÜ - Azerbaycan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 14 asker, Bakü'de düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerler için resmi tören düzenlendi. Serhedçi Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene kazada hayatını kaybeden askerlerin aileleri, yakınları ve devlet yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti Başkanı Elçin Guliyev, "Vatan sağ olsun. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti adına her birinize başsağlığı diliyorum. Her bir Azerbaycanlı, sınır koruma görevlisi şehitlerimizi hep kalbinde yaşatacaklardır. Onların hatıralarını gelecek nesillere anlatacak ve onları sonsuza kadar yaşatacaktır. Şehit yakınlarına sabır, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Dün yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında düşmüştü. Kazada 14 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanmıştı.