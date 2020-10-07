Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak - Son Dakika

Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak

Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak Sındırgı Belediye Meclisi Azerbaycan'a destek mesajı verildi, ve işgalden kurtulan bir şehir ile kardeş şehir olmak için karar alındı.

Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak

BALIKESİR - Sındırgı Belediye Meclisi Azerbaycan'a destek mesajı verildi, ve işgalden kurtulan bir şehir ile kardeş şehir olmak için karar alındı. Sındırgı'da ikamet eden Azeri vatandaşı bir kadın meclise gelerek Türk halkına teşekkür etti.

Sındırgı Belediye Meclisi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Sındırgı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın başkanlığında toplanan meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı verildi, Azerbaycan Büyükelçiliği ile daha önce yapılan görüşme sonrası kardeş şehir olmak adına ortak karar alındı. Belediye Meclisinin yapıldığı salon Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı.

Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "1992 yılında Sovyetlerin desteği ile Dağlık Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan Azerbaycan topraklarını 28 yıl boyunca işgal etmeye devam ediyor. Orada bizim Türk kardeşlerimiz var. Türk kardeşlerimizin yanında bugün bulunduğumuzu ve onların yanında sıradağlar gibi beklediğimizi iletebilmek maksadıyla, Sındırgı Belediye meclisi olarak bugün böyle bir karara imza attık. Dağlık Karabağ bölgesinde inşallah savaş çok kısa bir sürede bitecek. 28 yıl boyunca Ermeni işgalinde bulunan topraklar Türk toprakları olacaktır. Bizler de Azerbaycan Büyükelçiliği ile birlikte aldığımız karar gereği Dağlık Karabağ bölgesindeki bir şehrin Sındırgı Belediyesi ile kardeş olabilmesi için bugün meclisimizde hem CHP'nin hem AK Parti'nin oy birliği ile aldığı bir kararla inşallah meclis kararımızı onlara gönderiyoruz. Dağlık Karabağ bölgesinde şu anda 9 tane köy ve birkaç ilçe geri alındı, hepsi de alınacak inşallah. Onlardan bir tanesi ile çok yakın bir zamanda özgür olarak, Azad bir Azerbaycan, azad olmuş Dağlık Karabağ olarak onlarla kardeşlik protokolünü imzalayacağız. Sındırgı tek yürek kardeşlerinin yanında. Azerbaycan yalnız değildir. Dağlık Karabağ bizimdir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Zeki Ayan "Biz savaşa karşıyız. Fakat eğer yerimiz işgal edildiyse almak hakkımızdır. Karabağ bölgesi Azerbaycan'ındır. Azerbaycan'a tam destek, belediye olarak da destek. Türkiye halkı olarak da destek veriyoruz" dedi.

Sındırgı TV sosyal medya hesaplarından meclis toplantısını canlı yayında gören Sındırgı'da ikamet eden Azeri bir kadın da gözyaşları içerisinde meclis toplantı salonuna geldi, başkan Yavaş'a meclise ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Azeri kadından Sındırgı Belediye meclisine teşekkür

Sındırgı Belediye meclisini sosyal medya hesaplarında canlı yayında seyreden ve alınan karara teşekkür amacıyla belediyeye koşan Azerbaycan asıllı Nana" Size milyonlar kadar teşekkür ederim. Benim amcamın oğulları Azerbaycan'da dövüşte. Annem evde yalnız şimdi orda. Bugün savaş var desinler ben de giderim. Karabağ Azerbaycan'ındır. Her zaman da Azerbaycan'ın olacak. O Azerbaycan'ın topraklarıdır. Ermenileri de hayş ediyrik. Hayş eylemekten de geçiyim, bizim topraklarımızda reddolsunlar. Bizim cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bizim topraklarımızdan gitsinler. Biz de Türk halkının desteği ile öz topraklarımızı azad eyleyelim. Şehitlerimiz olmasın, analarımızın gözleri yolda kalmasın, Karabağ her zaman Azerbaycan'ındır ve Azerbaycan'ın da kalacak. Biz de ölüm var dönmek yoktur. Biz dönmeyeceğiz. Topraklarımızı alana gibi. İki devletiz, tek milletiz. Her zaman Azerbaycan Türkiye beraber" dedi.

Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak
Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak
Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak
Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak
Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak
Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak
Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak
Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 11:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da işgalden kurtulan bir şehirle Sındırgı kardeş şehir olacak - Son Dakika

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