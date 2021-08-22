Son dakika haber... Azerbaycan'da orman yangını çıktı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazideki ormanlık alanda yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan ormanda yangın çıktığı ve yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 1 helikopter, itfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı.

İlk belirlemelere göre yangının dağlık arazide kuru ot, çalı ve ağaç köklerinin yanmasıyla başladığı tespit edildiği bildirildi. Bakanlık, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü ve olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Öte yandan, Lerik'in Haftonu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangının ise söndürüldüğü belirtildi. - BAKÜ