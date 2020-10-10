Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha etti - Son Dakika

Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha etti
10.10.2020 12:55
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait zırhlı araçların imha edildiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait zırhlı araçların imha edildiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkese rağmen Ağdere-Terter ve Fuzuli- Cebrail hattında saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Bakanlık ateşkesi ihlal eden Ermeni birliklere ait zırhlı araçların imha edilme görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında cephe hattında bugün yerel saatle 12.00'de ateşkes ilan edilmişti.
-İHA-
Son Dakika ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı