Son dakika haber: Azerbaycan'dan Gence'ye yapılan saldırı için dünya kamuoyuna çağrı - Son Dakika

Son dakika haber: Azerbaycan'dan Gence'ye yapılan saldırı için dünya kamuoyuna çağrı

11.10.2020 14:49
Son dakika haber: Azerbaycan'dan Gence'ye yapılan saldırı için dünya kamuoyuna çağrı, System.String[]

Son dakika haberler... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, uluslararası kamuoyuna ve Dağlık Karabağ çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubuna Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği füze saldırısını kınama ve değerlendirme çağrısında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, uluslararası kamuoyuna ve Dağlık Karabağ çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubuna Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği füze saldırısını kınama ve değerlendirme çağrısında bulundu.

Hacıyev, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'le birlikte Gence'de, Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu yıkılan binanın enkazında incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hacıyev, ateşkese rağmen Ermenistan tarafından Gence'ye düzenlenen saldırıyla ilgili tüm bilgilerin toplanılarak uluslararası kuruluşlara gönderileceğini belirtti.

Hacıyev, savaş meydanında mağlubiyetini hazmedemeyen Ermenistan ordusunun sivilleri hedef aldığını kaydederek, "Uluslararası kamuoyunu bu vahşi saldırıyı kesin dille kınamaya, değerlendirmeye çağırıyoruz." dedi.

Saldırıyı "savaş suçu ve soykırım eylemi" olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Hacıyev, "Ermenistan'ın bu saldırısı siyasi ve askeri provokasyondur. Sivillere zarar vererek Azerbaycan halkını korkutmayı, paniğe düşürmeyi amaçlıyorlar fakat bunu başaramayacaklar. Üçüncü tarafları çatışmaya çekmeyi amaçlıyorlar. Azerbaycan, Ermenistan topraklarına ateş açsın, sonra bunu Azerbaycan'a karşı kullansınlar istiyorlar. Fakat Azerbaycan sadece işgal altındaki bölgeleri kurtarmak için başlattığı operasyonda yasal askeri hedefleri etkisiz hale getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Hacıyev, Ermenistan'ın ateşkes ilanından hemen sonra Azerbaycan'ın ikinci büyük kentine saldırı düzenlediğini belirterek, "Uluslararası kamuoyu, AGİT Minsk Grubu bu durumu dikkate almalıdır. Azerbaycan'ın nasıl korkak, şerefsiz ve alçak bir tarafla karşı karşıya bulunduğunu görmeliler. Ermenistan için herhangi manevi veya siyasi, diplomatik çerçeveler yoktur. Azerbaycan halkı bunu 1992'de Hocalı'da görmüştü. Şimdi durum farklı. Artık Azerbaycan güçlü bir devlete ve orduya sahip." diye konuştu.

Ermenistan'ın bir taraftan ateşkes istediğine diğer taraftan da Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırı düzenlediğine dikkati çeken Hacıyev, "Dün, insani ateşkes kapsamında Ermenistan askerlerinin cesetlerini toplayan ambulansımıza ateş açıldı. Bu, Ermenistan'ın ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Azerbaycan, askerlerimize ve sivillerimize bu gibi saldırılar sürdüğü taktirde askeri hedeflere karşılık verme hakkını saklı tutuyor." dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, Minsk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Azerbaycan'dan Gence'ye yapılan saldırı için dünya kamuoyuna çağrı - Son Dakika

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