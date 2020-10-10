"Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir" - Son Dakika

"Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir"

10.10.2020 16:25

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi. Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna yönelik provokasyonunun devam ettiğini vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev,"Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı sürüyor. Moskova'da kabul edilen açıklamanın ardından Ermenistan'ın ordumuza yönelik provokasyonu devam ediyor. Azerbaycan silahlı kuvvetleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Onlara gerekli cevabı vermeye devam ediyorlar. Azerbaycan'ın birçok toprağı işgalden kurtuldu. Ermenistan'ı barışa zorlama operasyonunun ilk bölümü bitti" dedi.

"ATEŞKES BARIŞ DEĞİL"

Dün, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine Moskova'da bir toplantıya katıldığını hatırlatan Haciyev, "Görünüşe göre Ermeni tarafı hala insani ateşkesi kullanıyor. Azerbaycan ile kimse şartlı konuşamaz. Ateşkes barış değil. Ancak yine de Ermenistan'ın ikiyüzlülüğünü görüyoruz. Halkımız Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu yönde çalışmaların sürdüğünü bilmelidir. Evet, ülkemiz üzerinde baskı var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu baskılarla karşı karşıyadır" diye konuştu.

ERMENİSTAN AĞIR DARBELER ALDI

İnsani ateşkes ilan etmenin önemli olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov,"Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin inisiyatifiyle insani ateşkes sağlandı. Bu oldukça karmaşık ve spesifik bir operasyondur. Beyana göre, bu iş Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sorumluluğundadır. Ancak Ermenistan insani ateşkese uymadı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin askeri başarısının ve haklı konumumuza verdiği uluslararası desteği yeni fırsatlar yarattı ve Azerbaycan'ın diplomatik çabalarını güçlendirdi. Bu, ifadenin 3. ve 4. paragraflarında yansıtılmıştır. Çalmadıkları kapı kalmadı. Müzakere sürecinde Ermeni tarafına uluslararası hukuk hakkında konuşma hakları olmadığı bilgisi verildi. Temel ilkelerin bir kısmı işgal güçlerinin topraklarımızdan kademeli olarak çekilmesini içeriyor. Ermenistan ağır darbeler aldı. Savaş alanındaki zaferlerimiz bize diplomatik alanda ek bir avantaj sağlıyor. Bu, ifadenin üçüncü ve dördüncü paragraflarında yansıtılmaktadır. Birinci şart, bu belgede insani ateşkesle birlikte, ateşkes sağlandıktan hemen sonra Ermeni tarafının çatışmanın temel ilkelerini yeniden teyit etme ve temel ilkeler konusunda sağlam görüşmeler yapma taahhüdü vermesidir. Ermeni tarafının son bir yıldır reddettiği ilkeler bunlar. Aynı zamanda, son zamanlarda yeni koşullar ortaya koydu. Bunlardan en rahatsız edici olanı, Azerbaycan'ın artık Ermenistan ile değil, kara bir örgütle sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ile müzakere etmesi koşuluydu. Belgede ayrıca müzakere sürecinin formatının değişmeden kaldığı da belirtildi. Bu, buradaki tarafların Azerbaycan ve Ermenistan olduğu anlamına geliyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 4 Ekim'de Ermenistan yönetimine hitap ettiğini ve işgalci güçlerin bölgeden çekilmesi için bir takvim talep ettiğini unutmaması gerektiğini belirten Bayramov,"Son şart, bir takvim vermek ve bize Ermenistan güçlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesi için bir takvim vermektir. Sonra tabi ki ateşkesi yeniden sağlanacak. İnsani ateşkesin süresine dair bilgi yok. Belge bir bilgi belirtmiyor. Operasyon ICRC tarafından yürütülecek. ICRC bu konuda bilgi sağlayabilir" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ZATEN MASADA

Türkiye'nin zaten müzakere masasında olduğu söyleyen Hikmet Haciyev,"Türkiye, AGİT Minsk Grubu üyesidir. Türkiye aynı zamanda bölgeye komşudur. Türkiye'nin Minsk Grubu ve diğer formatlar çerçevesinde bu süreçte yer alması beklenmektedir" diye konuştu. Bakan Bayramov,"Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir. Bugün saat 12.00'de ateşkes yapılacaktı ama Ermeni tarafı buna bir kez daha uymadı. Askeri operasyonlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir
Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir
Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir
Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir
Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Ceyhun, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir' - Son Dakika


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