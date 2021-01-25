Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi

25.01.2021 20:01
Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi, System.String[]

Son dakika haber: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, görüşmede, İran'ın her zaman Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, sınırlarının dokunulmazlığını desteklediğini belirtti.

Dağlık Karabağ Savaşı'nda İran'dan hem devlet hem de halk düzeyinde gösterilen desteğin Azerbaycan halkı tarafından takdirle karşılandığını vurgulayan Bayramov, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile yoğun şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasının bölgede barış, huzur ve iş birliği için iyi bir fırsat yarattığı, bu fırsatı değerlendirmenin önemli olduğunu kaydetti.

İran ve Azerbaycan ilişkilerinin gelişimi için hiçbir kısıtlamanın bulunmadığının altını çizen Zarif, ekonomi, enerji, ticaret, tarım ve diğer alanlarda mevcut iş birliğinin halkların yararına olduğunu belirtti.

Görüşmede, bakanlar, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de ve 11 Ocak'ta imzalanan üçlü bildirileri, bölgedeki yeni ulaştırma ve transit olanaklarını da müzakere etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Onyekuru üçüncü kez Galatasaray'da! İşte Cimbom'un kasasından çıkacak para ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun Sakarya'da kamyon, 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sonrası 15 kentte acil durum ilan edildi Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi, ilginç anlar kameraya yansıdı TikTok videosu çektiği sırada tren çarpan fenomen, hayatını kaybetti Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti         
20:49
THY, İsrail'e uçuşları 31 Ocak'a kadar durdurdu THY, İsrail'e uçuşları 31 Ocak'a kadar durdurdu         
20:17
Biden, Trump'ın orduya transseksüellerin alınmasını yasaklayan kararını kaldırdı Biden, Trump'ın orduya transseksüellerin alınmasını yasaklayan kararını kaldırdı         
19:55
Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı         
16:19
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 20:58:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei