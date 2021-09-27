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Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

27.09.2021 12:35
Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Karabağ savaşında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteklerden bahsederek "Bu siyasi ve manevi destek bizim için çok önemliydi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Karabağ savaşında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteklerden bahsederek "Bu siyasi ve manevi destek bizim için çok önemliydi. Bu destek bize ek güç verdi. Bu bizim birlik ve kardeşliğimizin sembolüne dönüştü" dedi.

Bayramov, Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bugünün Azerbaycan için önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Bayramov, bir yıl önce Ermenistan'ın askeri provokasyonuna yanıt olarak Azerbaycan ordusunun Başkomutan İlham Aliyev'in emri ile karşı saldırıya geçerek yaklaşık 30 yıl süren işgale son verdiğini belirtti.

Bayramov, 27 Eylül'de başlayan zafer yolunun 44 günlük Vatan Muharebesi ile devam ettiğini ve zaferle sona erdiğini kaydetti.

Bugünkü toplantının öncesinde katılımcı bakanların Azerbaycanlı şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduğunu hatırlatan Bayramov, savaşta Azerbaycan'ın haklı davasına destek olan tüm devletlere ve yetkililere teşekkür etti.

Bayramov, özellikle Türkiye'nin rolünden bahsederek "Vatan muharebesinin ilk gününden itibaren en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmakla, TBMM Başkanı, milletvekilleri, siyasi partiler, bizzat Sayın Çavuşoğlu, diğer bakanlar, sivil toplum kuruluşları ve Türk halkı tam ve net şekilde Azerbaycan halkı ve devletinin yanında oldu. Bu siyasi ve manevi destek bizim için çok önemliydi. Bu destek bize ek güç verdi. Bu bizim birlik ve kardeşliğimizin sembolüne dönüştü. O tarihin birinci yılında benim Türkiye'de bulunmam ve şehitleri anma gününü Türk kardeşlerimle birlikte geçirmem özel sembolik anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bugün çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildiren Bayramov, "Tüm bakanlar kendi tedirginliklerini ve görüşlerini belirtti. Toplantı sonrasında Afganistan'daki durumla ilgili bildiri kabul edildi. Tüm üye ülkelerin bu konuda koordineli şekilde çalışacağına ve adım atacağına eminim. Afgan halkı adına yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bayramov, toplantıda, 12 Kasım'da İstanbul'da yapılacak Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık konularını da ele aldıklarını kaydetti.

2. Karabağ Savaşı'nda Türk Konseyi'nin de Azerbaycan'a destek verdiğini hatırlatan Bayramov, bu desteği önemsediklerini belirtti.

Bayramov, Azerbaycan'ın bugün başlıca hedefinin işgalden kurtarılan bölgelerin tam imar edilmesi olduğunu bildirerek şu bilgileri verdi:

"Çok aktif çalışmalar yapılıyor. İşi zorlaştıran etkenlerden biri bölgenin mayınlı olmasıdır. Ermenistan daha önce mayın haritalarını vermiyordu. Sekiz aydan sonra 3 bölgenin mayın haritalarını verdileri. O haritalarda yaklaşık 200 bin mayının yeri belirtiliyor. Verilen haritalardaki bilgilerin sadece yüzde 20'si doğru. Bu da oradaki imar çalışmalarını etkiliyor. Buna rağmen 1 yıldan az bir zamanda çok büyük işler görüldü. Mucize olarak görülebilecek şekilde Fuzuli'de 8 ay içerisinde havalimanı inşa edildi ve artık ilk uçuşlar gerçekleşti. 13 yönde kara yolu inşa ediliyor. Şuşa'ya giden yol artık kullanıma açıldı. Şuşa'ya giden ikinci yolda da çalışmalar sürüyor. Elektrik hatları çekiliyor. Ağdam şehrinin master planı onaylandı ve inşaat başladı. Şuşa'nın da master planı onaylandı ve tarihi anıtlar restore ediliyor. Zengilan'da akıllı köy inşa ediliyor. Azerbaycan imar çalışmalarının hızla yapılmasında ısrarlıdır. Burada tüm dost ve kardeş ülkelerle iş birliği yapıyoruz. Bu işte de ilk sırada hem mayın temizlemede hem de imar çalışmalarında kardeş Türk şirketleri yer alıyor."

Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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