Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan- Ermenistan sınırında Ermenistan'ın provokasyonlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın intikam temelinde askeri provokasyonlarını sürdürmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan'ın provokasyonlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Ermenistan'ın intikam duygularıyla askeri provokasyonlara devam etmesini şiddetle kınıyoruz. Bölgede durumun gerginleşmesinden ve üçlü bildirinin uygulanmasına engeller oluşturulmasından doğrudan Ermenistan'ın askeri-politik yönetimi sorumludur" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın 16 Kasım'da Ermenistan'ın sınırında yaptığı askeri provokasyon sonucu 7 Azerbaycan askerinin şehit düştüğünü, 10 askerin yaralandığını ilgili açıklamasına dikkat çekerek, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası kabul görmüş sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ve askeri provokasyonlara bundan sonra da eşdeğer karşılık verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

(Kamil Nadirli/İHA)