Son dakika haberi | Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz - Son Dakika

Son dakika haberi | Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz

12.10.2020 00:03
Son dakika haberi | Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz, System.String[]

Son dakika haber: Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi.

Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, 'Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık' ifadelerini kullandı.
Ermenistan, Rus arabuluculuğu ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine roket saldırısında bulundu. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine güvendiğini söyledi. Genceli kadın, 'Türk milletine güveniyoruz, onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. O bizim kardeşimizdir, canımızdır. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Burada oturuyoruz, zulüm çekiyoruz ama evimizden kaçmıyoruz. Ermenilerden kaçmayacağız' dedi.

- Azerbaycan

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Ermenistan, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz - Son Dakika


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