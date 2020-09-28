Son dakika haber! Azerbaycan'ın Ermeni güçlerine ait tankı havaya uçurduğu an kamerada
Son dakika haberi... Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalarda Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar etkili bir şekilde kullanılıyor.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalarda Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar etkili bir şekilde kullanılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerine ait bir tankın vurulduğu anları yayınladı.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycan güçleri Türk SİHA'larının desteğiyle Ermeni güçlerini ağır darbe vuruyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerine ait bir tankın vurulduğu anları yayınladı. Videoda Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA Ermenistan tankını başarılı bir şekilde imha ediyor.
AZERBAYCAN'DAN ERİVAN'A : SON KEZ UYARIYORUZ
Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.
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