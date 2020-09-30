Son dakika haber | Azerbaycan, kamikaze dronlerının Ermeni güçlere ait askeri araçları böyle imha etti
Son dakika gelişmesine göre Ermenistan işgalindeki Karabağda provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna ait askeri araçları hedef aldığı görülüyor.
Ermenistan işgalindeki Karabağda provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna ait askeri araçları hedef aldığı görülüyor. Görüntülerde Ermeni güçlere ait askeri teçhizat ve araçlar üzerinde keşif yapan Azerbaycan ordusuna ait drone'un, bir süre sonra aniden dalışa geçerek Ermeni güçlerine ait mevziye kamikaze saldırısı düzenlediği görülüyor.
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