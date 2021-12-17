Son dakika haber! Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kerimov, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları makamında inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" fotoğrafını seçen Kerimov, "yaşam"da Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı" karesini oyladı.

Kerimov, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Devre arası sohbeti" karesini seçti.

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini vurgulayan Kerimov, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Kerimov, AA muhabirlerinin dünyada yaşanan doğal afetleri, çatışmaları, toplumların yaşamlarını, sporcuların müsabakalardaki duygularını çok başarılı şekilde karelerine yansıttıklarını kaydetti.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kerimov, oy verdiği karelerin yılın galipleri arasında olmasını ümit ettiğini belirtti.