Son dakika haber | - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti - Son Dakika

Son dakika haber | - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti
09.10.2020 14:24
Son dakika haberleri: - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti Azerbaycan ordusu, devam eden çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti ve ele geçirdi.
- Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti
BAKÜ - Azerbaycan ordusu, devam eden çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti ve ele geçirdi.
Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak için operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiği ve ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada Azerbaycan ordusu tarafından operasyonların devam ettirildiği vurgulandı.
Son Dakika İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi