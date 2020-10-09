Son dakika haber | - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti

BAKÜ - Azerbaycan ordusu, devam eden çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti ve ele geçirdi.

Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak için operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiği ve ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada Azerbaycan ordusu tarafından operasyonların devam ettirildiği vurgulandı.