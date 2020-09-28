Son dakika haber | - Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha etti
BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha etti.
Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Azerbaycan'ın karşı saldırısı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusuna ait askeri araçların imha edildiği belirtildi.
Yetkililer saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:26 - Kaynak: İHA
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