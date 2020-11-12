Son dakika haber! Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus Barış Gücü Komutanı Korgeneral Muradov ile görüştü - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine konuşlandırılacak olan Rus Barış Gücü Komutanı Korgeneral Rüstem Muradov ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmasının ardından varılan anlaşma ile Rus Barış Gücü kuvvetleri Dağlık Karabağ'da konuşlanmaya başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının ortak anlaşmasına göre Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov, operasyon bölgesinde konuşlandırılacak olan Rus Barış Gücü Komutanı Korgeneral Rüstem Muradov ile görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, gerçekleştirilen toplantı ile barış gücünün görevinin gerçekleştirilmesi ve organizasyonu konusunun ele alındığı ifade edildi. - BAKÜ