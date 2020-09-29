Son dakika haber... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmayla ilgili yabancı askeri yetkilileri bilgilendirdi - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, ülkedeki yabancı ataşelere ve askeri yetkililere, Ermenistan'ın saldırılarına ve çatışmaya ilişkin bilgi verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde akredite olan yabancı askeri ataşelere ve ülkemizdeki uluslararası kuruluşların temsilcilerine cephedeki durum hakkında bilgi verdi. Azerbaycan'ın haklı pozisyonunun bir kez daha altı çizildi ve ordumuzun Ermeni tarafının aksine sadece askeri güçleri ve altyapıları hedef aldığı vurgulandı. Ayrıca Azerbaycan Ordusu'nun yürüttüğü operasyonların uluslararası hukuk ve sıkıyönetim ilkelerine uygun olduğu özellikle vurgulandı. Sonunda misafirlerin sorularına cevap verildi"denildi.