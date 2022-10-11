Bir kez daha taksici terörü! Azerbaycanlı şarkıcının burnunu kırıp kafasını demir bariyerlere vurdu - Son Dakika
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Bir kez daha taksici terörü! Azerbaycanlı şarkıcının burnunu kırıp kafasını demir bariyerlere vurdu

11.10.2022 11:48

İstanbul Beyoğlu'nda Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva, aracına çarpan taksiciden şiddet gördü. Şarkıcının burnunu kırıp kafasını demir bariyerlere vurarak dehşet saçan şoför, daha sonra da şarkıcının telefonunu kırarak kaçtı. Azerbaycanlı şarkıcının taksicinin şiddetine maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda önceki akşam meydana gelen olayda Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva aracıyla evine giderken sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı.

KORNA ÇALIP DURMASINI İSTEDİ

Şarkıcı Bagieva da bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü Azerbaycanlı şarkıcıya önce hakaretler savurdu, ardından saldırdı.

Taksici şiddeti son bulmuyor! Azerbaycanlı şarkıcının burnunu kırıp, kafasını demir bariyerlere çarptı

BURNUNDA ÇATLAK OLUŞTU, DUDAĞI PATLADI

Taksici tarafından darp edilen şarkıcının burnunda çatlak oluştu. Darp sonrası dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva, polise giderek şikayetçi oldu.

Taksici şiddeti son bulmuyor! Azerbaycanlı şarkıcının burnunu kırıp, kafasını demir bariyerlere çarptı

CEP TELEFONU KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Azerbaycanlı şarkıcının taksicinin şiddetine maruz kaldığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir kez daha taksici terörü! Azerbaycanlı şarkıcının burnunu kırıp kafasını demir bariyerlere vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir kez daha taksici terörü! Azerbaycanlı şarkıcının burnunu kırıp kafasını demir bariyerlere vurdu - Son Dakika
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