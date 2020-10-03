Azerbaycanlı vatandaşları tren istasyonunda umut nöbetinde - Son Dakika

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını almak için Ermenistan'a yönelik yürüttüğü operasyon devam ederken Azerbaycanlı vatandaşlar cepheden gelecek umutlu haberleri tren istasyonunda bekliyor. İstasyonda bekleyen öğretmen vatandaş, "Topraklarımda öğretmen olarak yeniden görev yapacağım" dedi.

Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için Azerbaycan ordusu tarafından yürütülen operasyonlarda 7'nci güne girildi. Operasyonlar devam ederken Ermenistan ordusu çoğu zaman sivil yerleşim köylerine de top mermileri atarak sivillerin yaralanmalarına ve şehit düşmelerine neden oluyor.

Azerbaycanlı vatandaşlar tren istasyonlarında cepheden gelecek umutlu haberleri bekliyor. Tren istasyonundaki vatandaşlar, cepheden yükselen dumanları da istasyondan görebiliyor.

"Topraklarımız bizi çağırıyor"

Her gün tren istasyonuna gelerek gelişmeleri seyrettiklerini ifade eden Siyavuş Sadıkov, "Ordumuza ve Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Bize topraklarımız lazım. Babalarımızdan bize miras kalan topraklarımız lazım. 30 yıldır işgalde topraklarımız. Biz topraklarımızın kurtarılmasını istiyoruz. Uzun zamandır bugünleri bekliyorduk sonunda topraklarımız bizi çağırıyor. Çok seviniyoruz. Mermi düşme ihtimalinden korkmuyoruz. Bizim orada evlatlarımız savaşıyor. Biz burada korkmadan bekliyoruz, gerekirse bizde canla başla savaşırız" dedi.

"Topraklarımda öğretmen olarak yeniden görev yapacağım"

Ağdam vatandaşı olduğunu belirten Öğretmen Ali Mustafayev, bir diğer kişi ise savaşı kazanacaklarına inandıklarını kaydederek, "Adalet bizim tarafımızda. Biz burada topraklarımızı işgalden kurtarılmasını izlemeye geliyoruz. Ayın 27'sinden beri her gün ilk mermi atıldığından beri buradayız. Burada duruyoruz, izliyoruz. Ben inanıyorum ki topraklarımız kurtulacak. Kurtarılan topraklarımızda inşallah bir öğretmen olarak görev yapacağım" diye konuştu. - TERTER