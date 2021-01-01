Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti - Son Dakika

Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti

01.01.2021 15:59

Azerbaycan halkı, 2021'in ilk günüde, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakları kurtarmak için girdikleri savaşta canlarını feda eden askerlerin defnedildiği şehitliklere giti.

Azerbaycan halkı, 2021'in ilk günüde, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakları kurtarmak için girdikleri savaşta canlarını feda eden askerlerin defnedildiği şehitliklere giti.

2020'de 44 günlük savaşta ülkeyi canları pahasına savunan ve kazanılan zaferde, 30 yıllık işgalin sona ermesinde büyük katkıları olan şehitler, yeni yılın ilk gününde unutulmadı. Azerbaycan bayraklarıyla şehitlikleri ziyaret eden binlerce vatandaş, mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti.

Bakü'deki şehitliği ziyaret eden Emekli Albay Abdulla Gurbani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'yi "Azerbaycan'ın zafer yılı" olarak geride bıraktıklarını söyledi.

Gurbani, işgal altındaki toprakların kurtarıldığını ve şehitler dolayısıyla ihtişamlı yılbaşı kutlamalarının yapılmadığını belirtti.

Şehitlere borçlu olduklarını vurgulayan Gurbani, şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Öğretmen olan Firengiz Kerimova, 30 yıl boyunca öğrencilerine işgali anlattıklarını, bundan sonra artık zaferden bahsedeceklerini ifade etti.

Yeni yılın ilk gününde şehitleri ziyaret etmenin kendileri için bir borç olduğunu kaydeden Kerimova, şunları söyledi:

"Bize gurur verici duygular yaşatan, vatan için canlarını feda eden şehitlerin ruhu önünde eğiliyorum. Gazilerimizle de karşılaştık burada. Onlarla da gurur duyuyoruz. Şehitlerimiz sayesinde topraklarımız işgalden kurtuldu ve o topraklarda artık alnımız açık, yüzümüz ak gezebileceğiz. Şehit annelerinin önünde eğiliyorum."

"Kutlama yaparsak, şehitlerimizin ruhuna saygısızlık etmiş oluruz"

Çocuklarıyla şehitliği ziyaret eden Rahim İbrahimli, "Çocuklarıma anlattım, bu sene yılbaşı kutlamayacağız. Kutlama yaparsak, şehitlerimizin ruhuna saygısızlık etmiş oluruz. Bize zafer yaşattıkları için şehitlerimize daima minnettar olacağız." dedi.

1990'lı yıllardaki 1. Karabağ Savaşı'nda gazi olan Azad Musayev, şehitler nedeniyle bu sene yılbaşı kutlamadıklarını belirterek, "Ömrümüzün sonuna kadar her zaman şehitlerimizi anacağız. Onlar bizim başımızın tacı. Şehit annelerinin ellerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı, 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren ve 44 gün süren 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda 2 bin 823 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklanmıştı.

Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti
Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti
Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti
Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti

Ermenistan, Azerbaycan, Şehit, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti - Son Dakika


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